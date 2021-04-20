صورة "عشاء نيويورك" تكشف بداية مخطط الدوري الأوروبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

في أحد أشهر المطاعم الإيطالية في نيويورك، وفي أحد أيام أكتوبر2017، التقطت صورة جمعت بين جون هنري مالك ليفربول، وإيفان غازيديز رئيس أرسنال وقتها، وإد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، والاخوان جليزر المالكين لليونايتد، أفرام وجويل.

أعادت صحيفة "سبورت ميل" الإنجليزية، نشر الصورة وتساءلت.. هل كان هذا هو اليوم، وأثناء تناول هؤلاء المسؤولين لوجبة العشاء، اتخذ قرار بدء التخطيط للدوري الأوروبي الممتاز؟

وأشارت الصحيفة إلى اللقاء يبدو الآن إنه كان للحديث عن خطة أكثر إثارة، وليس عن السبب المعلن وقتها عن سبب هذا الاجتماع، وكان مناقشة كيفية توزيع عائدات البث التلفزيوني بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لحصول تلك الأندية على شريحة أكبر من الكعكة بدلاً من تقسيم الدخل بالتساوي بين 20 فريقاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحينها أراد ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد، نموذجًا مشابهاً لإسبانيا، حيث يحصل أتليتكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، على عائدات أكبر من بقية الأندية.

وفي غضون ذلك، غادر غازيديز منذ ذلك الحين ارسنال، وهو الآن مدير تنفيذي في نادي إيه سي ميلان الإيطالي، وهو أيضًا عضو مؤسس في الدوري الأوروبي الممتاز، وتحدث وقتها عن هذا الاجتماع، مؤكداً إنه كان في نيويورك لمناقشة اجتماعات مع اتحاد كرة القدم الأمريكي، وهو نفس السبب الذي أعلنه مسؤولي باقي الأندية.

وأوضحت الصحيفة في نهاية تقريرها، إنه منذ ذلك الحين، وبالتأكيد عقدت الكثير من الاجتماعات بين مسؤولي هؤلاء الأندية، وكذلك الأندية الجديدة المنضمة لمخطط البطولة الجديدة، ولكن لم تكن تلك الاجتماعات تعقد بشكل علني كما حدث في اجتماع نيويورك.

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