فلورنتينو بيريز: أريد إنقاذ كرة القدم بـ "السوبرليغ"

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكد رئيس نادي ريال مدريد ورئيس دوري "السوبر ليغ" فلورنتينو بيريز بأن الهدف من المشروع الجديد، والذي آثار موجة كبيرة من الغضب في الأوساط الكروية الأوروبية، هو إنقاذ كرة القدم.

وقال في لقاء مع إحدى القنوات الإسبانية، بأنه يحب كرة القدم وريال مدريد، مضيفا بأنه تولى رئاسة النادي الملكي العام 2000 لإنقاذ ريال مدريد من وضع اقتصادي سيىء، والآن يرغب في إنقاذ كرة القدم.

واستبعد بيريز تنفيذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تهديداتهما بمنع النادي الملكي و الأندية المؤسسة لـ "سوبر ليغ" واللاعبين من المشاركة في الدوريات المحلية والأوروبية، بالإضافة إلى كأس العالم 2022.

مشروع كبير

وتحدث بيريز عن بطولة "السوبر ليغ"، قائلا : "في الخمسينيات حدث الأمر نفسه، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا قاما بمعارضة فكرة سانتياغو بيرنابيو، والتي تتمثل في إنشاء بطولة دوري الأبطال، ما الفائدة من المعارضة، دع العظماء يلعبون، نحن نبذل قصارى جهدنا لكرة القدم".

وأضاف: "المال الذي سيتحقق في البطولة هو للجميع، إذا كانت أندية القمة تمتلك المال، فهذا يعني بأن المال سيذهب لجميع الأندية، لأننا سنتعاقد مع اللاعبين من مختلف الأندية".

وشرح بيريز الأسباب التي دفعتهم لتنفيذ المشروع، قائلا : "لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه من خلال إنشاء السوبرليغ بدلاً من الأبطال، يمكننا تخفيف الخسائر، عندما لا يكون لديك دخل آخر غير حقوق البث، فأنت تقول أن الحل هو تقديم مباريات أكثر جاذبية تمكن الجماهير من جميع أنحاء العالم مشاهدة الأندية الكبرى ضد بعضها بعضا".

هجوم كاسح

كما هاجم بيريز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائلا: "يويفا تحتكر البطولات ولا تفعل ذلك بشفافية، نريد أن ننقذ كرة القدم للسنوات العشرين القادمة، نحن في وقت خطير، كان الاتحاد الأوروبي يعمل بطريقة لم أفهمها مع كامل احترامي، نريد إنقاذ كرة القدم، علينا أن نعمل للـ 20 سنة القادمة كي لا يخسر أي نادٍ 200 مليون يورو، فالوضع مأساوي".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي لم تكن لديه صورة جيدة طوال تاريخه، ولا أريد أن أذكر بعض القضايا، ما نريده هو تغيير نموذج لا يعمل أبدًا في الاتحاد الأوروبي، لا أحد يفهم النموذج الجديد، التغيير الجديد في دوري الأبطال 2024؟ سنكون ميتين حينها، هناك أندية خسرت مئات الملايين".

خطوط مفتوحة

وانتقد بيريز هجوم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني الكسندر تشيفيرين على رئيس نادي يوفنتوس اندريا انييلي، واصفا إياه بالأمر غير المقبول.

وأكد بيريز أنه تحدث مباشرة مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، الذي أبدى موافقته على المشروع، خاصة انه سيساعد النادي الكتالوني كثيرا ومن عدة جوانب.

كما أبقى بيريز الخطوط مفتوحة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائلا: (سنتحدث مع الفيفا ويويفا، إذا كانالا يريدان التحدث إلينا لن نتوقف، سأعمل على تحسين المنافسة، إذا لم نتوصل لاتفاق مع يويفا فلن نتراجع، إذا كانوا يريدون الانتظار حتى العام 2024 لإجراء الإصلاحات فبإمكانهم الانتظار. نحن لن ننتظر لأننا بحاجة للسوبرليغ".

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