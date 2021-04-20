ليفربول يفشل في احتلال المركز الرابع في البريميرليغ

المصدر: أ ف ب

فشل ليفربول حامل اللقب الموسم الماضي، في احتلال المركز الرابع وإنعاش آماله في انتزاع إحدى البطاقات الأربع المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا باكتفائه بالتعادل 1-1 مع مضيفه ليدز يونايتد في عقر دار الأخير أمس الاثنين في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وبقي ليفربول سادسا برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن وست هام الرابع، الذي خسر في هذه الجولة أمام نيوكاسل 2-3 ومتخلفا بفارق نقطة عن تشلسي الذي يملك مباراة مؤجلة يخوضها اليوم الثلاثاء على أرضه ضد برايتون.

وارتأى مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب إراحة المهاجم المصري محمد صلاح فوضعه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين وأشرك بدلا منه البرتغالي ديوغو جوتا أساسيا ليكمل الثنائي الهجومي المؤلف من السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فرمينيو. في حين شغل البرازيلي الآخر فابينيو مركز قلب الدفاع بدلا من نات فيليبس المصاب.

كان ليفربول الطرف الأفضل في مطلع المباراة وصاحب الفرصة الأولى عندما اطلق لاعب وسطه الاسباني تياغو الكانتارا كرة قوية تصدى لها حارس ليدز الفرنسي ايلان ميلييه (ق12).

وافتتح مانيه التسجيل بعد مجهود من الثنائي ترنت الكسندر ارنولد وجوتا ليتابع السنغالي الكرة داخل الشباك (ق31) مسجلا أول أهدافه في الدوري المحلي منذ 28 يناير الماضي.

في المقابل، لم يشكل ليدز الذي حقق مفاجأة مدوية في الجولة السابقة بفوزه بعشرة لاعبين على مانشستر سيتي المتصدر 2-1، أي خطورة تذكر على مرمى الحارس البرازيلي اليسون ولم يلق هدافه باتريك بامفورد المساندة المطلوبة من زملائه فبدا معزولا في الخط الامامي.

وتحسن اداء ليدز في الشوط الثاني لكن محاولاته بقيت خجولة باستثناء تسديدة قوية لبامفورد ارتدت من العارضة (ق74).

وشارك صلاح في الدقيقة 71 بدلا من مانيه.

وأدرك ليدز التعادل بواسطة الاسباني دييغو يورنتي بكرة رأسية اثر تمريرة من جاك هاريسون قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

والهدف هو الأول ليورنتي في صفوف ليدز المنتقل إليه في سبتمبر الماضي قادما من ريال سوسييداد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز