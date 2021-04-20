إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

المصدر: (لندن - أ ف ب)

قرر نادي توتنهام التخلّي عن خدمات مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وطاقمه التدريبي.

وكشف النادي أن راين مايسون سيتولى مهام إدارة الفريق تحضيراً للقاء ساوثمبتون في مباراة مؤجلة من المرحلة 29 للدوري الممتاز. جاء قرار إقالة مورينيو بسبب تراجع نتائج الفريق الذي كان متصدراً للدوري الممتاز في منتصف ديسمبر الماضي، لكنه تراجع سابعاً على بعد 5 نقاط من أول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويأتي القرار بعد 17 شهراً من استلام مورينيو مهمة تدريب الفريق.

وأكد دانيال ليفي رئيس مجلس إدارة النادي: مورينيو محترف حقيقي وأظهر مرونة هائلة خلال جائحة «كورونا»، وعلى المستوى الشخصي، استمتعت بالعمل معه ونأسف لأن الأمور لم تسر كما توقعنا، وسيكون دائماً موضع ترحيب.

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