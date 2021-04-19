جماهير ليفربول تعارض الدوري الأوروبي بلافتات وتغريدات غاضبة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رفع مشجعو ليفربول لافتات خارج ملعب أنفيلد احتجاجاً على خطط إقامة دوري السوبر الأوروبي، وكتب على إحداها "عار عليك"، وذلك بعد ساعات من إعلان ليفربول واحداً من ستة أندية إنجليزية بالدوري الممتاز وقعت على دوري السوبر الأوروبي، والانضمام إلى مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وأرسنال، وتوتنهام.

وأدان المشجعون مؤامرة الانفصال باعتبارها تمرداً على السلطة، ووسيلة للاستيلاء على المال، وقرر البعض اتخاذ موقف، وتم وضع لافتتين خارج أرض النادي، وأوضح المشجعون من خلالهما مشاعرهم حول هذا الموضوع.

وإلى جانب اللافتة التي كتب عليها "عار عليك"، كتب أخرى: "مشجعو ليفربول ضد الدوري الأوروبي الممتاز"، كما أعلنت بعض مجموعات المعجبين أنها ستزيل أعلامها وراياتها من موقع ومدرجات النادي.

ويقول المشجعون إنهم يشعرون أنهم لم يعد بإمكانهم تقديم دعمهم بسبب الجشع المالي للنادي، وكتبوا على "تويتر": "نشعر أنه لم يعد بإمكاننا تقديم دعمنا للنادي الذي يضع الجشع المالي فوق نزاهة اللعبة، إنه أمر مخز ومثير للاشمئزاز تماماً ما فعله أصحابها، ولا نعرف كيف وصل الأمر إلى هذا الحد دون استشارة الجماهير، لقد باعوا أرواحهم".

وكتبوا أيضاً: "أصحاب الأندية والإدارات، هل تهتم حقاً بمصالح الأندية أم فقط الحسابات المصرفية؟، وأعتقد أننا نعرف الإجابة بالفعل، ولكن حان الوقت الآن للتفكير في سنوات من التقاليد، والقيام بالشيء الصحيح".

كما انتقدت مجموعة المشجعين مالكي نادي ليفربول بسبب سعيهم الجشع للحصول على المال، وغردوا: "كممثلين للجماهير نشعر بالفزع ونعارض هذا القرار تماماً".

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