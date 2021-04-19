ردود الفعل العالمية متواصلة حول الدوري السوبر

المصدر: أ ف ب





ترك إعلان 12 نادياً أوروبياً كبيراً إطلاق "الدوري السوبر" في تحدٍّ تاريخي لدوري أبطال أوروبا الذي ينظمه الاتحاد القاري (ويفا) سلسلة من ردود الفعل الشاجبة.

تلقي وكالة فرانس برس نظرة على أبرزها.

الاتحاد الأوروبي (ويفا) يهدّد الأندية"سيتمّ حظر الأندية المعنية من خوض أي مسابقة أخرى محلية، أوروبية أو عالمية، وقد يُحرم لاعبوها من اللعب مع منتخباتهم الوطنية".

الاتحاد الدولي (فيفا)"في ظلّ هذه الخلفية، لا يمكن لفيفا إلا أن يعبر عن رفضه للدوري السوبر المغلق (...)

خارج بنية كرة القدم الدولية وعدم احترامها للمبادئ".

رابطة الدوري الإنكليزي"يمكن لعشّاق أي ناد في إنكلترا وكل أنحاء أوروبا أن يحلموا حالياً بأن فريقهم قد يصعد إلى القمة ويلعب ضد الأفضل. نؤمن بأن مفهوم الدوري السوبر قد يدمّر هذا الحلم".

رابطة الدولي الإسباني"المسابقة الأوروبية المقترحة حديثاً ليست أكثر من اقتراح أناني ومغرور، مصمّم لثراء الأندية الثرية بالفعل".

النقابة الدولية للاعبين (فيفبرو)"يستمر استخدام اللاعبين كممتلكات ورافعة في هذه المفاوضات. هذا غير مقبول لفيفبرو، نقاباتنا الوطنية الـ64 للاعبين واللاعبين الستين ألفا الذين نمثلهم. سنعارض بشدة الإجراءات التي يتخذها أي من الجانبين المعرقلة لحقوق اللاعبين مثل الاستبعاد من منتخباتهم الوطنية".

رئيس ويفا ألكسندر تشيفيرينهذا "اقتراح مخجل من قبل عدد قليل من الأندية التي يقودها الجشع. بصق في وجه جميع عشاق كرة القدم".

رئيس ريال مدريد الإسباني والدوري السوبر فلورنتينو بيريس"كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي تضمّ أكثر من أربعة مليارات مشجع، ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة لرغباتهم".

قائد مانشستر يونايتد الانكليزي السابق غاري نيفيل"اشعر بالاشمئزاز. إنه عار مطلق. يجب أن نستعيد القوّة من الأندية الكبرى، بما في ذلك فريقي".

الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني"نحن المدربين، مستعدون لتدريب الأندية. لا شكّ لدي أن النادي سيتخذ القرار الأفضل لمستقبله".

مالك يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي"وصلنا سوياً إلى هذه اللحظة الحرجة، لتحويل كرة القدم الأوروبية واللعبة التي نحبّ باستدامة لمستقبل طويل الأمد، تعزيز التضامن ومنح المشجعين واللاعبين تدفقا منتظما لمباريات قوية ستغذّي شغفهم باللعبة مع تزويدهم بنماذج يحتذى بها".

رابطة الأندية الأوروبيةتؤكّد الرابطة الممثلة لـ246 نادياً رائداً في أوروبا التزامها المعلن بالعمل على تطوير نموذج المسابقات الاوروبية للدورة التي تبدأ في عام 2024 وان الدوري السوبر المغلق.. ستعارضه الرابطة بشدّة".

رابطة مشجعي تشلسي"يقولون توقعوا غير المتوقع، لكن رابطة مشجعي تشلسي اختبرت اليوم الخيانة".

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون"خطط الدوري السوبر الأوروبي ستكون مؤذية جدا لكرة القدم وندعم السلطات الكروية لاتخاذ الاجراءات. سيضربون قلب اللعبة المحلية ويقلقون الجماهير في كافة انحاء البلاد. يجب على الأندية المشاركة الاستجابة لمشجعيها ومجتمع كرة القدم الأوسع قبل اتخاذ أي خطوات أخرى".

القصر الرئاسي الفرنسي"يرحّب رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بموقف الأندية الفرنسية الرافض للمشاركة في مشروع الدوري السوبر الأوروبي الذي يهدّد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية"

النمسوي رالف هزنهوتل مدرب ساوثمبتون الإنكليزي"بالنسبة لي من غير المقبول ما يحصل وراء الكواليس. لا أحد يريده، ولا حتى جماهير تلك الأندية المشاركة".

رابطة مشجعي ليفربول "سبيريت أوف شانكلي""محرج، لأننا كممثلي الجماهير نشعر بالخوف ونعارض تماماً القرار. تجاهل أف أس جي (مالكو ليفربول) مشجعيهم لسعيهم الدؤوب وجشعهم للحصول على المال. كرة القدم لنا وليست لهم. لعبتنا مختلفة عن لعبتهم".

نادي سبارتاك موسكو الروسي"الاعزاء جماهير ميلان، أرسنال، أتلتيكو، تشلسي، برشلونة، إنتر، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد وتوتنهام، إذا أردتم ناديا جديدا لتشجعونه نحن هنا دائما لأجلكم. مع تحيات سبارتاك موسكو".

الإسباني أندر هيريرا لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي"أحب كرة القدم ولا يمكنني البقاء صامتا، اؤمن بتحسين دوري الابطال، ولكن ليس سطو الاغنياء على ما صنعه الناس، وهو أجمل رياضة على هذا الكوكب".

نائب رئيس ويفا ورئيس الاتحاد السويدي كارل-إريك نيلسون"هذه مبادرة مؤسفة، يتحدثون فيها عن التضامن، لكن التضامن الوحيد هو بين مجموعة الأندية الـ12 (...) أشعر بخيبة كبيرة لضرب كل قيم ومبادئ كرة القدم (...) هذا تهديد يهزّ هرم كرة القدم وكل شيء في نشاطنا. كيف ستكون العواقب على المسابقات الاوروبية للأندية دون الأندية الـ12؟".

المدير المنتدب في نادي ساسوولو الإيطالي جوفاني كارنيفالي"تتحمّل الأندية الملتزمة بهذا المشروع مسؤولية كبيرة، يخاطرون بقتل بطولتنا الوطنية. كرة القدم اليوم صعبة اليوم، خسرت الأندية الكبرى الكثير ويجب مراجعة النظام. لكن في الرياضة هناك عامل الجدارة، وقد يكون أمر سيئا أن تكون جشعاً. ستكون هناك عواقب لهذه البطولة وسنلجأ إلى القضاء...".

الرئيس السابق للاتحاد الإنكليزي غريغ دايك"لا أعتقد انها ستتحقق. اعتقد انها لعبة (بين الاندية الغنية والهيئات الكروية)، وبرأيي ليست جيّدة بأي شكل من الأشكال لكرة القدم.. لم استمع إلى شخص واحد مؤيد للمشروع".

الاتحاد الألماني لكرة القدم"يقف الاتحاد الألماني بوضوح ضد مفهوم الدوري السوبر الأوروبي. في كرة القدم، فان الأداء الرياضي في قلب كل شيئ. هو الذي يحدد الصعود والهبوط والتأهل إلى المسابقات. لا يتعين على مصالح الأندية أن تسود على التضامن الكروي. يتعيّن على كل ناد أن يقرر الاستمرار في كرة القدم التضامنية أو إذا كان يريد متابعة مصالحه الأنانية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز