ماذا قال فلورنتينو بيريز عن إطلاق دوري السوبر الأوروبي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز إن بطولة دوري السوبر الأوروبي سوف تعود بالنفع على عالم كرة القدم في أوروبا.

وأضاف بيريز، الذي يرأس رابطة البطولة: «سوف نساعد كرة القدم في كل المستويات وعلى كل الأصعدة، وسوف نأخذها إلى المكان الصحيح الذي تستحقه».

وأعلن 12 ناديا من كبار القارة الأوروبية، من بينهم ثلاثي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، أمس الأحد عن توصلهم لاتفاق بشإن تكوين بطولة جديدة تحت مسمى (دوري السوبر)، والتي سيشارك فيها بداية من أغسطس المقبل حتى 20 فريقا، بمواجهات في وسط الأسبوع احتراما لمواعيد البطولات المحلية.

وبالإضافة للثلاثي الإسباني الكبير، تضم المجموعة المؤسسة للبطولة التي ستغير المشهد الكروي داخل القارة العجوز، ميلان وإنتر ميلانو ويوفنتوس (إيطاليا)، وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام هوتسبر (إنجلترا)، فضلا عن دعوة 3 أندية أخرى، ينتظر أن يكون من بينها باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء في بيان الأندية المؤسسة للبطولة: «بالنظر للمستقبل، تأمل الأندية المؤسسة فتح خط المحادثات مع الاتحادين الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدولي (فيفا)، بحثاً عن أفضل الحلول لبطولة دوري السوبر، ومن أجل كرة القدم العالمية».

وتابع البيان أن تكوين البطولة الجديدة جاء ردا على «حالة عدم الاستقرار في النظام الاقتصادي الحالي لكرة القدم الأوروبية" بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأردف: «على مدار سنوات، كان هدف الأندية المؤسسة تحسين كفاءة وكثافة البطولات الأوروبية الحالية، وبشكل خاص، تكوين بطولة تضم أفضل الأندية واللاعبين الذين سيتنافسون فيما بينهم بشكل مستمر».

كما أشار المؤسسون في بيانهم إلى أنه بهذه «الرؤية الإستراتيجية والنهج التجاري"، سيكون الهدف هو «زيادة القيمة والمساعدة لصالح هرم كرة القدم ككل"، من خلال مباريات عالية الجودة بين أندية كبيرة ستساهم بـ«موارد مالية إضافية لعالم كرة القدم»، وفق ما نقلت (آس).

وسيقوم شكل البطولة على مشاركة 20 فريقا، الـ15 المؤسسين للبطولة، بالإضافة إلى 5 أندية ستتأهل سنويا وفقا لأدائها، وستلعب المباريات وسط الأسبوع احتراما لجدول مباريات البطولات المحلية، بينما ستكون شرارة انطلاق النسخة الأول في أغسطس المقبل.

وسيتم تقسيم الأندية الـ20 على مجموعتين، وستخوض بينها مباريات ذهاب وإياب، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى تلقائيا لربع النهائي، بينما أصحاب المركزين الرابع والخامس سيخوضون دورا فاصلا (بلاي أوف) من مباراتين، بينما سيكون النهائي في مايو من مباراة واحدة على ملعب محايد.

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