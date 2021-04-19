"الويفا" يُحذر الأندية الأوروبية من المشاركة في "دوري السوبر"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) واتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم أمس الأحد، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ"دوري السوبر الأوروبي" من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه علم أن بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية قد تعلن عن إطلاق منافسة انفصالية.

ونقلت "يورونيوز" عن "ويفا" قوله في بيان: إن "الأندية المعنيّة ستمنع من اللعب في أية مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".

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