«البارسا» يكسر الصيام عن الألقاب وميسي الهداف التاريخي للكأس

المصدر: برشلونة - أ ف ب

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة إلى إنهاء صيام لمدة عامين عن الألقاب بالفوز بكأس إسبانيا في كرة القدم بفوزه على أتلتيك بلباو 4 - صفر في النهائي وسجل ميسي ثنائية، وأحرز الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرينكي دي يونغ، هدفين، وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ميسي أصبح الهداف التاريخي للكأس بتسجيله 9 أهداف في 10 مباريات نهائية للبطولة، متفوقاً على تيلمو زارا (8 أهداف)، ويبدو أن الفوز بالكأس للمرة السابعة في مسيرة ميسي سيكون عاملاً مهماً في تقرير مستقبله مع النادي. وحقق «البارسا» عدداً من الأرقام القياسية بإنجازه الجديد، حيث توج بلقبه الـ31 في البطولة، والأول منذ 2018 ، وهو اللقب الأول لبرشلونة بقيادة الهولندي رونالد كومان.

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