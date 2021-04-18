الأندية الإنجليزية تقاطع "السوشيال ميديا" 24 ساعة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لإطلاق تعتيم على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، في الأول من مايو المقبل، كجزء من الحرب ضد العنصرية على الإنترنت.

وتم وضع الخطط لما أطلق عليه اسم "عطلة نهاية الأسبوع" لكرة القدم، والتي من شأنها أن تجعل كل مواقع التواصل الاجتماعي صامتة لمدة 24 ساعة، حول مباريات الدوري الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "سبورت ميل"، الاتفاق بين الأندية، لإيقاف التعامل مع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بهم طوال مدة جولة المباراة، وتشمل المباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب أولد ترافورد.

وطلب من الأندية تأكيد دعمها، وما إذا كانت ستنضم للمقاطعة غداً الاثنين، حتى يتم إرسال رسالة واضحة عبر الأندية إلى قنوات التواصل الاجتماعي، بأنهم يرغبون في رؤية إجراءات جادة لإيقاف الاساءات التي تعرض لاعبون ومدربون هذا الموسم.

كما سيتم الضغط على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج للرسائل التي تهدف إلى تثقيف المؤيدين والمطالبة بتغيير التشريعات، وزيادة الوعي ضد الإساءات العنصرية وغيرها من الإساءات التمييزية.

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