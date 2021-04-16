مبادرة نبيلة من ماندجوكيتش.. يتنازل عن شهر من راتبه لصالح ميلان

المصدر: أ ف ب

قرر المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش الذي انضم الى ميلان الإيطالي في يناير بعقد لستة أشهر، التنازل عن راتبه لشهر مارس لأنه لم يلعب سبب الإصابة، وذلك بحسب ما أفاد النادي اللومباردي الجمعة.

ولم يشارك وصيف بطل مونديال 2018، البالغ من العمر 34 عاماً، سوى في خمس مباريات بقميص ميلان، بينها واحدة فقط أساسياً في ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد النجم الأحمر الصربي في 18 فبراير.

وغاب مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس السابق عن فريق المدرب ستيفانو بيولي منذ تلك المباراة بسبب إصابة في الفخذ الأيسر، لكن اسمه أُدرِجَ في لائحة مباراة الدوري المحلي الأسبوع الماضي ضد بارما (3-1) وقد يشارك الأحد ضد جنوى في ظل غياب المهاجم المخضرم الآخر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإيقاف.

وبعد رحيله عن الدحيل القطري الذي بقي في صفوفه من ديسمبر 2019 حتى يوليو 2020 قبل أن يفسخ عقده معه بالتراضي، وقع ماندجوكيتش مع ميلان لستة أشهر مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وقُدِرَ راتبه للأشهر الستة بـ1,8 مليون يورو، أي 300 ألف يورو في الشهر، بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.

وأشار ميلان الى أن راتب الشهر الذي تنازل عنه الكرواتي سيذهب الى مؤسسة النادي لدعم "مشاريع لصالح الشباب الذي يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية وتعليمية هشة".

ورَحَّبَ رئيس النادي باولو سكاروني بـ "هذه المبادرة الاستثنائية التي تدل على أخلاقيات ومهنية ماريو ماندجوكيتش".



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