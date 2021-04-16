مصطفى محمد يغيب عن تشكيلة جالاتا سراى بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

خلت قائمة فريق جالاتا سراي التركي لمنازلة نظيره جوزتبه غدا فى منافسات الـ 35 للدورى التركى الممتاز من المهاجم المصري المتألق مصطفى محمد بعد إصابته بكورونا خلال الأيام الماضية.

وأكدت تقارير صحفية تركية وفقاً لليوم السابع، إصابة النجم المصرى مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراى بفيروس كورونا المستجد، خاصة بعد قيام اللاعب بنشر تغريدة إصابته عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قبل أن يحذفها سريعا.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلا:"إيجابي كورونا"، قبل أن يقوم بحذف التغريدة بعدها بأقل من خمس دقائق.

وذكر موقع "takvim" التركي، أن مصطفى محمد هو اللاعب الذى أعلن عنه جالاتا سراى إصابته بفيروس كورونا قبل حوالى ساعتين بعد الإختبارات التى خضع لها جميع أفراد الفريق قبل مواجهة فريق جوزتبه.

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