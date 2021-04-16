باريس سان جيرمان يمهل نيمار أسبوعين فقط للتجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

منح باريس سان جيرمان، مهلة نهائية أسبوعين من الآن لنجمه البرازيلي نيمار، للتوقيع على تمديد عقده، خوفاً من احتمال عودته إلى برشلونة.

وينتهي عقد النجم البرازيلي في صيف عام 2022، وقدم باريس سان جيرمان، عرض تجديد للاعب البالغ من العمر 29 عاماً، ومع اقتراب نهاية الموسم الجاري، يريد النادي الفرنسي، الحصول على قرار حاسم وسريع من نيمار.

وتصدرت أخبار نيمار الغلاف الأمامي لصحيفة "دياريو سبورت" الإسبانية اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه إذا وقع نيمار على التمديد حتى عام 2027، فسيتم الانتهاء من الحديث عن العودة إلى ملعب نو كامب.

بينما نشرت صحيفة "ليكيب" أمس الخميس، أن باريس سان جيرمان بدأ يزيد من الضغط على نيمار للتوقيع على التجديد قبل مباراة لقاء الذهاب بدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي يوم 28 أبريل الجاري.

وأثيرت مؤخراً احتمالية أن يكون رئيس نادي برشلونة العائد خوان لابورتا، حريصاً على لعب نيمار إلى جانب ليونيل ميسي مرة أخرى، فيما أصر النجم البرازيلي الذي سيبلغ من العمر 35 عاماً في نهاية فترة تمديد العقد المعروضة، على رغبته بالبقاء في باريس.

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