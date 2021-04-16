تخفيض راتب ميسي بنسبة 50% لتجديد عقده

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف برنامج "الشيرنغيتو" الشهير، إن نادي برشلونة يخطط أن يمنح نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي راتبا سنويا يبلغ 30 مليون يورو، لتجديد عقده.

وأشار إلى أن العرض سيكون بمثابة تخفيض لراتب النجم الأرجنتيني مع برشلونة لأكثر من 50 بالمئة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يعلن "البرغوث" حتى الآن عن موقفه بشأن الاستمرار في "كامب نو".

وكان الهداف التاريخي لبرشلونة قاب قوسين أو أدنى من مغادرة النادي في نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية الأخيرة، من جراء تداعيات الخسارة المذلة لـ"البلاغرانا" على يد بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا،

إلا أن الرئيس السابق للنادي، جوسيب ماريا بارتومو، فعل المستحيل لإفساد محاولة ليو تلك، وصلت لحد مقايضة الأيقونة بالشرط الجزائي الخيالي في عقده، مقابل إطلاق سراحه.

يذكر أن إقناع ميسي بالبقاء في برشلونة، كان من أبرز الوعود التي تعهد بها الرئيس الجديد لنادي برشلونة، خوان لابورتا، خلال ترشحه لرئاسة النادي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ويرتبط ميسي بعلاقة جيدة مع لابورتا منذ فترة رئاسته الأولى للنادي الكتالوني بين العامين 2003 و2010.

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