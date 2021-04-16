مودريتش يتفق مع ريال مدريد على تجديد العقد

المصدر: البيان الإلكتروني

توصلت إدارة ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بريز لاتفاق مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لتجديد عقده حتى العام 2022، ولكن في انتظار الإعلان الرسمي عن تمديد العقد، حسبما ذكرت صحيفة (آس).

واستطاع مودريتش إقناع مسؤولي الريال لتجديد عقده، بأدائه العالي في الموسم الحالي، بعد أشهر من محاولة التوصل لهذا الاتفاق.

وأظهر مودريتش دائمًا رغبته في استكمال مسيرته الكروية مع النادي الملكي وأثبته بقبوله تخفيض راتبه، لتخفيف العبء على خزينة النادي الملكي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المرينغي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبهذا التجديد، تم التأكيد على لعب مودريتش موسمه رقم 12 في ريال مدريد، ليستمر على الأقل في ملعب البرنابيو حتى سن 36 عامًا.

وفي العام 2012، وصل الكرواتي لأول مرة إلى الريال قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مقابل 35 مليون يورو، واستطاع كسب حب جماهير الفريق الأبيض بفضل أسلوب لعبه الرائع.

وشارك مودريتش حتى الآن في 383 مباراة، وسجل 26 هدفًا، وصنع 61 تمريرة حاسمة، وفاز مودريتش مع الريال بـ 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، و2 دوري إسباني وبطولة واحدة في كأس ملك إسبانيا و4 كؤوس عالم للأندية.

وعلى الصعيد الفردي، توج مودريتش بجائزة الأفضل والكرة الذهبية في العام 2018، بفضل مستواه الرائع مع مدريد وكذلك منتخب كرواتيا في كأس العالم روسيا 2018.

الآن سيصبح أمام ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، مسألة تجديد عقد سيرجيو راموس، ولوكاس فاسكيز، خاصة أن الثنائي ينتهي عقداهما في يونيو المقبل، ولن تكون المسألة سهلة بالنسبة للريال نظرًا لعدم وجود رضا من اللاعبين على العرض المقدم من المرينغي.

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