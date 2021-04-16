فياريال يضرب موعداً مع أرسنال في نصف نهائي دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

عبر فياريال الإسباني إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس بعدما جدد فوزه على دينامو زغرب الكرواتي 2-1، ليرفع مجموع نتيجة مباراتيه إلى 3-1.

وافتتح باكو ألكاسير التسجيل لفياريال في الدقيقة 36، قبل أن يضاعف النجم جيرارد مورينو النتيجة (43)، فيما سجل ميسلاف أورسيتش هدف دينامو زغرب الوحيد في الدقيقة 47.

وكان فياريال مرشحاً منطقياً للعبور إلى نصف النهائي بعدما حسم لقاء الذهاب خارج ملعبه أمام دينامو زغرب بهدف مورينو الذي سجل حتى الآن 25 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، بينها عشرة في مبارياته العشر الأخيرة.

وجاء هذا الفوز الأوروبي بعد هزيمة على أرضه في الدوري المحلي ضد أوساسونا، لكنه حافظ على مستواه أوروبياً منذ تحقيقه مفاجأة مدوية في الدور السابق بعدما قلب الطاولة على توتنهام هوتسبر الإنجليزي، فحوّل خسارته ذهاباً أمامه في لندن صفر-2 إلى فوز إياباً بثلاثية نظيفة.

واستفاد فريق "الغواصة الصفراء" من حنكة مدربه أوناي إيمري الفائز بلقب هذه المسابقة مع فريقه السابق إشبيلية ثلاث مرات متتالية بين عامي 2014 و2016.

وبالتالي، سيواجه إيمري في نصف النهائي فريقه السابق أرسنال الإنجليزي الذي تأهل على حساب سلافيا براغ التشيكي.

ويقام ذهاب نصف النهائي في 29 أبريل على أن يليه الاياب في 6 مايو فيما تحتضن غدانسك البولندية النهائي في 26 من الشهر ذاته.

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