إبراهيموفيتش مهدد بالإيقاف 3 سنوات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يواجه النجم زلاتان إبراهيموفيتش، حظراً لمدة ثلاث سنوات، وربما نهاية مبكرة لمسيرته الكروية، بسبب شراكته مع شركة مراهنة مقرها مالطا، وفقاً لتقارير صادرة من مسقط رأسه السويد.

وذكرت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، أن إبراهيموفيتش مهاجم السويد وإيه سي ميلان الإيطالي، يمتلك 10% من أسهم شركة مراهنة، وأن الاتحاد السويدي لكرة القدم، على دراية بذلك منذ ثلاث سنوات، وهذا هو السبب في عدم استدعاء المهاجم المعتزل دولياً منذ 2016، إلى كأس العالم 2018 في روسيا، وحتى عودته الشهر الماضي.

وبحسب ما ورد من الصحيفة، يمكن أن تؤدي مشاركته في الشركة، إلى فرض حظر عليه لمدة ثلاث سنوات أو غرامة كبيرة، في قضية يتبعها كل من الاتحاديين الدولي والأوروبي للكرة، حيث لا يسمحان للاعبين المشاركين في مسابقاتهما، بامتلاك مصالح مالية في شركات المقامرة.

ويضيف التقرير أن شركة إبراهيموفيتش، حققت ربحاً بعد خصم الضرائب قدره 25.79 مليون جنيه إسترليني عام 2019، وأن المهاجم السويدي ربما انتهك قواعد "الفيفا" خلال مباراة التأهل لكأس العالم ضد جورجيا في مارس 2020، وفي مباراة التأهل للدوري الأوروبي ضد شامروك روفرز في سبتمبر 2020.

ويبلغ إبراهيموفيتش سن الأربعين في أكتوبر المقبل، ومن شبه المؤكد أنه سيضطر إلى التقاعد إذا تم حظره لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، ويأتي التقرير في الوقت الذي يستعد فيه اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً، لتمديد مسيرته المهنية لعام آخر، ومن المرجح أن يتم توقيع عقد جديد في أي سي ميلان حتى يونيو 2022 في الأيام المقبلة.

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