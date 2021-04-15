رياضيون لـ "ليكيب" الفرنسية: مبابي كنغر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن سرعة كيليان مبابي تعتبر موهبة إلهية، ليس لها علاقة كبيرة بلياقته البدنية، وهو ما يجعله يتحكم بشكل جديد بالكرة أثناء انطلاقاته.

كانت سرعة مبابي أساسية لتحقيق نتيجة ممتازة في ملعب أليانز أرينا أمام بايرن ميونخ (2-3) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليسهل مأمورية باريس سان جيرمان في مباراة الإياب في أمسية أول أمس الثلاثاء على ملعب بارك ديي برينس.

وقام رياضيون بتشريح الجسم الرائع لكيليان مبابي لصحيفة ليكيب الفرنسية.

يقول تيدي تامغو، بطل العالم في الوثب الثلاثي: «لقد رأيت لاعبين فنيين أو جسديين ولكن نادرًا ما كان لدينا شخص بهذه المجموعة من السرعة والتنسيق والتقنية والاستجابة».

يسلط اللاعب الرياضي تيدي تامغو الضوء على العنصر التفاضلي، الذي يجعل هذه السرعة تتضاعف وتدعمه، وهو خبير في المجال منذ القفزة الثلاثية، ويؤكد أن أسلوب مبابي يشبه أسلوب حيوان الكنغر، الذي «يرتد» على الأرض للركض بسرعات عالية كونه من بين أسرع الثدييات على هذا الكوكب مع علامة قياسية تبلغ 70 كم / ساعة.

ويوضح تيدي تامغو: «إنه رياضي هوائي، حيث يبحث لوكاكو عن دعم أقوى، يكون مبابي أكثر ديناميكية، إنه مثل الكنغر، ولدية صلابة في منطقة الحوض، الذي لا يتحرك وهذا يسمح له بتحسين صفات القدم».

ويضيف ستيفان كاريستان، بطل سباق 110 متر حواجز سابقًا، عاقدًا مقارنة بين البرازيلي رونالدو نازاريو والفرنسي كيليان مبابي، قائلًا: «يمكنه أن يحدث فرقًا مع القليل من الدعم، وعندما أراه لا أشعر أن لديه نفس القدر من القوة الفخذية التي يتمتع بها رونالدو نازاريو، حيث يتمتع كيليان بصفات طبيعية غير عادية».

"مبابي لديه قدرة عضلية نادرة"

يسلط ستيفان كاريستان الضوء على شيء يمتلكه كيليان مبابي يمكن العثور عليه في عدد قليل من الرياضيين النخبة، مشيرًا إلى أن المهاجم الفرنسي لديه «محرك» قوي يسمح له بالركض بسرعة عالية في وقت قصير، وهو ما يصنع الفرق معه ويجعله يتفوق على الخصوم.

ويقول كاريستان في هذا السياق: "أكثر ما يذهلني هو قدرة مبابي على تحقيق السرعة في وقت قصير، فلديه القدرة على توليد الحركة والانفجار وهذه صفة عضلية نادرة، كما أن لديه قوة كبيرة في قدمه تسمح له، مع باقي جسده، باستخدام القوة على الأرض من رجليه».

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