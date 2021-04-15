مستقبل فليك مع البايرن غامض

المصدر: برلين - أ ف ب

أقرّ المدرّب هانزي فليك أنه يفكر جدياً بمستقبله في بايرن ميونيخ بعدما تنازل العملاق الألماني أول من أمس عن لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا، بخروجه من ربع النهائي على يد وصيفه باريس سان جرمان الفرنسي، بعد لقاء وصفته الصحافة الألمانية بـ«دراما سريالية» و«انهيار حلم دوري الأبطال».

ورغم فوزه أول من أمس في العاصمة الفرنسية 1 - صفر بهدف سجله الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ، ودّع بايرن المسابقة لخسارته ذهاباً على أرضه 2 - 3. وقال فليك بعد المباراة في حديث لشبكة «سكاي» الرياضية «الجميع يعلم بأني أفكر بمستقبلي»، في إشارة منه إلى ما دار في الأيام الماضية من حديث عن توتر العلاقة بينه وبين المدير الرياضي البوسني حسن صالحميدزيتش، على خلفية سياسة الانتقالات في الإدارة، لاسيما في ما يتعلق بقرار عدم التجديد لجيروم بواتنغ.

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