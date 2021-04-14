ويفا يعتمد رسميا روما بين المدن المضيفة لكأس أوروبا 2020

المصدر: أ ف ب

أكّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الأربعاء اعتماده "التام" مدينة روما بين المدن المضيفة لنهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما قدّمت العاصمة الإيطالية ضمانات بحضور "ما لا يقل عن 25%" من الجمهور في الملعب الأولمبي، وهي التي كانت مهدّدة بخسارة استضافة مبارياتها الأربع في البطولة القارية.

وقال الاتحاد الأوروبي "ضمنت السلطات أن 25% على الأقل من سعة الملعب ستملأ"، مضيفا "ونتيجة لذلك، يعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن روما مؤكدة بشكل تام كمضيفة للبطولة".

وتابع "يجب أن يعلم المشجعون الذين لديهم تذاكر لمباريات في روما أنه لن يتم منح استثناءات لأي قيود سفر سيتم تطبيقها في ذلك الوقت، للأشخاص القادمين من خارج إيطاليا".

وعلى الرغم من الوضع الصحي بسبب فيروس "كوفيد-19"، فرضت الهيئة الأوروبية الحضور الجماهيري لمباريات كأس أوروبا، شرطا لعدم سحب تنظيم المباريات من المدن المعنية بالاستضافة.

وحدها ثلاث مدن فقط من المدن الـ12 التي تم اختيارها في البداية، لا تزال مهددة بسحب التنظيم لعدم تقديمها تأكيدات بتواجد المشجعين في الملاعب، وهي بلباو (إسبانيا) ودبلن (أيرلندا) وميونيخ (ألمانيا)، ومن المتوقع صدور قرار نهائي الاثنين المقبل خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "ويفا".

وكان من المقرر أن تقام كأس أوروبا الصيف الماضي في 12 مدينة من 12 دولة لكن فيروس كورونا تسبب بإرجائها لعام لتقام بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.

وتستضيف روما مباريات إيطاليا في دور المجموعات حيث تلتقي تركيا في الافتتاح وسويسرا وويلز، إضافة الى إحدى مباريات الدور ربع النهائي.



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