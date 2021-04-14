فندق مانشستر سيتي يتعرض للهجوم بالألعاب النارية في ألمانيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعرضت بعثة مانشستر يونايتد في ألمانيا، إلى إزعاج شديد في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أن فجر المشجعون الألعاب النارية خارج فندقهم، حيث يستعد الفريق الإنجليزي للقاء مضيفه بوروسيا دورتموند الليلة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث شهود عيان عن الانفجارات المذهلة التي أيقظت السكان، بما في ذلك بعثة سيتي في فندق راديسون بلو في دورتموند، فيما كشفت صحيفة "سبورت ميل"، أن عصابة مكونة من 17 فرداً، أطلقت الدفعة الأولى من الألعاب النارية في الساعة 2:45 صباحاً بتوقيت برلين، وسارع أفراد أمن المدينة على الفور إلى مكان الحادث، وقاموا بدوريات في المنطقة.

ومع ذلك، وفي الساعة 4:30 صباحاً، عاد حوالي سبعة من أعضاء المجموعة لتفجير ألعاب نارية ثان في منطقة منفصلة قريبة من الفندق، مما أيقظ من كانوا في الداخل مرة أخرى.

وتم استدعاء الشرطة وتفتيش المنطقة، ليتم إحباط محاولة ثالثة في الساعة 5:30 صباحاً، عندما رصد موظفو النادي المتنقلون، أعضاء من العصابة عائدين، وتمكنوا من مطاردتهم بعيدًا عن المنطقة.

وقال أحد المصادر للصحيفة الإنجليزية: "لم تكن ألعاب نارية عادية، كانت انفجارات، وشعرنا كما لو أن الفندق يهتز"، ويذكر أن سيتي يمتلك ميزة الفوز 2-1 من مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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