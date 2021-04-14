تعرف على التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وليفربول في قمة الليلة

المصدر: البيان الإلكتروني

ينازل ريال مدريد الإسباني نظيره نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على ليفربول في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، مما يصعب المهمة على ليفربول الذي يتوجب عليه، الانتصار في لقاء الإياب بهدفين دون رد أو بفارق ثلاثة أهداف إذا اهتزت شباكه، لبلوغ المربع الذهبي للمسابقة القارية.

ومن المتوقع أن يدخل مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، المباراة بخطته المعتادة 4-3-3، وفقاً لروسيا اليوم، وبالأسماء التالية.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون - ناثانييل فيليبس - أوزان كاباك - ألكسندر أرنولد

في خط الوسط: تياغو ألكاناتارا - فابينيو - جورجينو فينالدوم

في خط الهجوم: محمد صلاح - دييغو جوتا - ساديو ماني.

أما ريال مدريد، الذي سيفتقد لخدمات 5 من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة (سيرخيو راموس، ورفائيل فاران، وداني كاربخال، وإيدين هازارد، ولوكاس فاسكيز)، فيتوقع أن يعتمد مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو - إيدير ميليتاو - ألفارو أودريزولا

في خط الوسط: توني كروس - كارلوس كاسيميرو - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

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