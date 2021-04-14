فلورنتينو بيريز رئيساً لريال مدريد للمرة الخامسة توالياً

المصدر: البيان الإلكتروني

انتخب فلورنتينو بيريز رئيسا لنادي ريال مدريد الإسباني لفترة سادسة حتى سنة 2025، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وقد كان بيريز المرشح الوحيد أمام المجلس الانتخابي، بحسب "يورونيوز".

ويبلغ بيريز من العمر 74 عاماً، وكان شغل منصب الرئيس لمدة 12 عاماً متتالية منذ أن تولى المنصب خلفا من رامون كالديرون في يونيو 2009، كما شغل المنصب أيضاً في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2006.

وفاز ريال مدريد تحت قيادة بيريز بـستة وعشرين لقباً كبيراً في كرة القدم، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا العاشر في العام 2014، و 21 لقباً في كرة السلة.

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