كلوب: ليفربول قادر على العودة أمام الريال

المصدر: البيان الإلكتروني

رفع الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، راية التحدي قبل مباراة فريقه أمام ريال مدريد، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقررة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأنفيلد في إنجلترا.

ونجح ريال مدريد في تحقيق فوز مريح في مباراة الذهاب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد، بنتيجة 3-1، في ليلة تألق خلالها مهاجمه الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليقترب بشكل كبير من المربع الذهبي للبطولة ويصعب المهمة في موقعة الإياب المرتقبة على فريق ليفربول.

ويؤمن كلوب بقدرة فريقه ليفربول في العودة بالنتيجة أمام ريال مدريد، وقال: كل شيء ممكن في كرة القدم، سنخلق الأجواء التي تساعدنا على الفوز رغم عدم وجود الجماهير.

ونقلن (آس) عن يورغن كلوب قوله: عندما تخسر بنتيجة 3-1، لا يكون لديك الكثير لتخسره، وقد أظهرت مباراة الإياب أن ريال مدريد كان الطرف الأفضل، ولكن ذلك في الجولة الأولى فقط لا زالت أمامنا جولة للرد، ورغم إقامة المباراة بدون جمهور، يجب علينا أن نخلق الأجواء التي تساعدنا على الفوز.

وأوضح يورغن كلوب: لقد لعبنا قبل بضع سنوات مع بروسيا دورتموند، وخسرنا 3-0 في مباراة الذهاب، وسألني الصحفيون إذا كان الأمر قد انتهى وقلت ربما ولكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ في مباراة الإياب فزنا بنتيجة 2-0، الأهم هو الأداء، علينا أن نحاول الفوز بالمباراة، ونؤمن بذلك في عقولنا قبل أن نحاول فعلها في ملعب المباراة.

وعن الخسارة في مباراة الذهاب، قال: هدف ريال مدريد الأول كان كرة طويلة رائعة، لكن الهدفين الآخرين لم ندافع بشكل جيد بما فيه الكفاية.

وقلل كلوب من الغيابات في صفوف ريال مدريد، موضحاً: ظروفنا متشابهة لديهم غيابات ولدينا غيابات، وقد شعرت بعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة أن ريال مدريد سيكون جاهزا أمامنا بنسبة مائة في المائة.

وتحدث يورغن كلوب عن مستوى نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس، قائلاً: لقد أبهرني، ولكن لم يفاجئني ما قدمه، إنه موهبة لا تصدق.

كما أثنى يورغن كلوب على مستوى مواطنه توني كروس، مضيفاً: إنه لاعب رائع منذ أن كان صغيرا جدا وأصبح من أنجح لاعبي كرة القدم في العالم، ولم يكبر في العمر حتى الآن، لديه أشياء كثيرة قادمة، نحن لا نعرف بعضنا البعض جيدا ولكنني معجب به منذ سنوات طويلة، فهو قادر على تغيير اللعبة من مناطق عميقة جدًا في الملعب وعندما يصل إلى القمة يكون لديه أيضًا عين جيدة على الكرة.

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