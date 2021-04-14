زيدان مهدداً ليفربول: لن نبخل بمجهودنا وسنكافح حتى النهاية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مدرب ريال مدريد؛ الفرنسي زين الدين زيدان، أن لاعبيه لن يبخلوا ببذل أي مجهود للفوز على ليفربول في ملعب «أنفيلد»، بالإضافة للحديث عن حالة فيدي فالفيردي.

ويواجه ريال مدريد فريق ليفربول مساء اليوم الأربعاء على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات إياب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأردف زيدان عن مواجهة ليفربول خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة: «بالطبع، ستكون هناك صعوبات، ولكننا سنستمر فيما قمنا به، سنلعب وندافع بشكل جيد».

وعن فخره بإمكانية الفوز ببطولة الدوري الإسباني والتشامبيونزليغ، أضاف زيدان: «لا نفكر في هذا الأمر، نعيش يومنا الحالي، فقط نفكر في لقاء ليفربول، ونريد التأهل».

وعن الحالة البدنية للفريق، علق زيدان: «لن نقلل مجهودنا، وجئنا هنا للفوز، وهذا ما سنحاول فعله، وأكدنا عقب لقاء الذهاب والكلاسيكو بأننا بذلنا مجهودًا كبيرًا، ولكننا معتادون على ذلك».

وتابع زيدان عن الصعوبات: «دائمًا يتحد الفريق ضد الصعوبات، وهذا يظهر شخصيتهم، وحدثت لنا أمور كثيرة، وسنستعد للمباراة باللاعبين المتاحين».

وعن حالة فيدي فالفيردي: «لقد تعافي، وسيتواجد مع الفريق بنسبة 100%»، وفق ما نقلت (آس).

ورد زيدان عن مدى تناسب يورغن كلوب لتدريب ريال مدريد، قائلاً: «لا أعرف، حاليًا كلوب هو مدرب ليفربول، وأنا مدرب ريال مدريد».

وعلق زيدان عن مستوى أودريوزولا: «لعب لوقت قليل ولكنه مندمج مع الفريق وشارك في الكلاسيكو ولكن الآن لن أكشف عما سنفعله».

وعن مدى ترابط العامل الذهني والبدني، أضاف زيدان: «الاثنان يسيران سويًا، ونحن في حالة رائعة، ولكننا سنحتاج لكل شيء من أجل عبور هذا الدور، لهذا الأهم هو أن تكون مستعدًا للمنافسة».

واختتم زيدان حديثه بالتعليق على تغيير جدول المباريات لتقليل المعاناة: «تحدثت عن هذا من قبل، ولكن في النهاية هو موسم غريب للغاية لأسباب كثيرة، ولكننا لن نستطع فعل أي شيء سوى التعافي بشكل جيد، وسنكافح حتى النهاية».

جدير بالذكر أن ريال مدريد فاز على الريدز في مباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدف وحيد على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو»، بثنائية فينيسيوس جونيور وهدف لماركو أسينسيو، فيما سجل محمد صلاح هدف «الريدز» الوحيد.

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