راموس يصاب بـ«كورونا»

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

أعلن ريال مدريد، ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، إصابة قائده سيرخيو راموس المبتعد حالياً عن الملاعب جراء إصابة في ربلة الساق اليسرى، والغائب عن مباراة العودة أمام ليفربول الإنجليزي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، بفيروس كورونا.

وأفاد النادي المدريدي في بيان «جاءت نتيجة مسحة لاعبنا سيرخيو راموس إيجابية بكوفيد 19». وبات راموس ثاني حالة إيجابية في الريال في خلال أسبوع، بعد المدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران الثلاثاء الماضي، علماً أن الأخير لم يحصل بعد على الضوء الأخضر للالتحاق برفاقه.

ويتوجب على راموس الذي أصيب مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية أن يبتعد عن زملائه بعدما شوهد مرات عدة في المدرجات يشجع الفريق، آخرها أمام برشلونة في «الكلاسيكو» الذي خرج منه «لوس بلانكوس» منتصراً 2 ـ 1 في المرحلة 30 من «الليغا».

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