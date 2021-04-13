برشلونة مهدد بخسارة عثمان ديمبيلي في نهائي كأس ملك إسبانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

بات فريق برشلونة الإسباني مهدداً بخسارة عنصر مهم بالفريق وهو الفرنسي عثمان ديمبيلي قبل منازلة أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا السبت المقبل.

وأشارت إذاعة "كادينا كوبي"الإسبانية إلى أن اللاعب الفرنسي يعاني من آلام في منطقة عظم العانة منذ أسابيع لكنه شارك في مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني، وفقاً لليوم السابع.

وأضافت: إن النجم الفرنسي ديمبيلي، يكثف من مجهوده من أجل التعافي بالفعل من الإصابة التي يعاني منها، ويشارك بشكل طبيعي في التدريبات، لكن يبقي اللاعب مهدداً بالغياب عن الفريق الكتالوني أمام بيلباو فى نهائي كأس ملك إسبانيا.

اختتمت الصحيفة، إن ديمبيلي يؤدي التدريبات، بتوجيهات أطباء برشلونة، من أجل التخلص من ألام العانة، من أجل الوصول لمباراة أتلتيك بيلباو بمزيد من الجاهزية الفنية والبدنية.

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