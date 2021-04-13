أرقام ومحطات قبل انطلاق دوري الأبطال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً، منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021، ويتنافس خلالها 20 نادياً، من أجل الحصول على 8 بطاقات تأهل للدور الثاني.

وتشهد نسخة هذا العام، مشاركة قياسية من 40 نادياً، وتم توزيعهم على 10 مجموعات مناصفة بين منطقتي غرب وشرق القارة، ويتأهل للدور الثاني، أول كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 أندية تحصل على المركز الثاني.

وهناك العديد من المحطات والأرقام المهمة قبل انطلاق البطولة، وأهمها مشاركة 7 فرق سبق لها التتويج باللقب، وهي الهلال، والسد، وغامبا أوساكا، وغوانغزهو ايفرغراند، وجيونبوك هيونداي موتورز، وبوهانغ ستيلرز وأولسان هيونداي.

وستكون مشاركة الهلال في النسخة الحالية هي الـ 16 في دور المجموعات، ولولا جائحة «كوفيد 19»، والتي أجبرت الفريق على الانسحاب من البطولة العام الماضي، لبلغ الرقم 17 مشاركة، وتشهد نسخة هذا العام، المشاركة الأولى في دور المجموعات لأندية الوحدات الأردني، وغوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي ويونايتد سيتي الفلبيني، التي ستكون أيضاً أول ممثل لبلدانها في هذا الدور.

عودة

فيما يعود القوة الجوية العراقي، إلى دور المجموعات، بعد غياب استمر 13 عاماً، والفريق الفائز ثلاث مرات بلقب كأس الاتحاد الآسيوي يعود إلى دور المجموعات، بعدما تغلب في الدور التمهيدي على الوحدة السعودي بفارق ركلات الترجيح.

أما غامبا أوساكا الياباني، فيعود إلى البطولة بعد غياب 4 سنوات، والفريق الفائز بلقب البطولة عام 2008، يخوض المشاركة العاشرة في البطولة عند انطلاق منافسات الشرق في وقت لاحق، بينما سيصبح تامبنيز روفرز، ثاني فريق من سنغافورة يشارك في دور المجموعات، بعد فريق الجيش الذي شارك في نسخة عام 2010.

الفريق السابع

وأصبح ايه جي ام كي، سابع فريق من أوزبكستان يشارك في دور المجموعات، بعدما تغلب على الغرافة في الدور التمهيدي، في حين يشارك الريان، للمرة العاشرة في دور المجموعات، وتمثل تايلاند في دور المجموعات بثلاثة أندية تشارك للمرة الأولى في البطولة، وهي باثوم يونايتد وراتشابوري وبورت.

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