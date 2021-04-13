شاهد.. تصرف ساذج للاعب واستدراك متأخر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مباراة فريق "سيونغنام إف سي" وضيفه "غوانغو إف سي" في الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، التي جمعتهما أول أمس الأحد ضمن الجولة التاسعة وانتهت (2-0)، حالة طرد بسبب تصرف ساذج.

وأحرز المهاجم الصربي فيصل موليتش هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (15 و55)، قبل أن يتعرض للطرد بعد تسجيل الهدف الثاني مباشرة.

وخلع موليتش قميصه احتفالا بهدفه الثاني الذي جاء بعد هجمة مرتدة نموذجية، ولكن فرحته لم تتم فقد تذكر أن لديه بطاقة صفراء، وحصل بالتالي البطاقة الصفراء الثانية بسبب تصرفه الساذج، ليخرج من الملعب مطرودا!

ولكن لحسن حظ فيصل موليتش أن فريقه حافظ على نظافة شباكه حتى نهاية المباراة، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، وينفرد بالمركز الثالث في جدول الترتيب، وفق "روسيا اليوم".

بينما توقف رصيد غوانغو عند 10 نقاط، وتراجع إلى المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.

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