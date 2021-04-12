برشلونة الأعلى قيمة في العالم متفوقاً على ريال مدريد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقدم برشلونة إلى صدارة قائمة أفضل الأندية قيمة في العالم وفقاً لمجلة "فوربس"، بقيمة مالية 4.76 مليار دولار، وتراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني بقيمة 4.75 مليار دولار.

كما تقدم بايرن ميونيخ إلى المركز الثالث بقيمة 4.22 مليار دولار، وترجع مانشستر يونايتد، إلى المركز الرابع بقيمة 4.2 مليار دولار، وقفز ليفربول ثلاثة مراكز ليحتل المركز الخامس بقيمة 4.1 مليار دولار.

واحتل مانشستر سيتي، المركز السادس بقيمة 4 مليارات دولار، وتشيلسي السابع بـ 3.2 مليار، وارسنال الثامن بـ 2.8 مليار، وباريس سان جيرمان التاسع بـ 2.5 مليار، وتوتنهام هوتسبر، في المركز العاشر بقيمة 2.3 مليار دولار.

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