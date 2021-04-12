باريس سان جيرمان يُفاوض محمد صلاح

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشفت تقارير عن بدء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، محادثات فعلية مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، للتعاقد معه حال رحيل اللاعب كيليان مبابي، والمتوقع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يزال مبابي الفائز بكأس العالم، والبالغ من العمر 22 عاماً، يماطل بشأن صفقة للتجديد مع سان جيرمان، مع بقاء عام واحد فقط على عقده الحالي مع بطل فرنسا.

ويأتي ذلك وسط أنباء تؤكد قيادة ريال مدريد الإسباني، لقائمة من الأندية المطاردة للحصول على توقيع مبابي في الموسم المقبل، في حين، بدأ النادي الفرنسي في فقد صبره خلال محادثاته الحالية مع مبابي، ويفكر في الاستفادة من رحيله مالياً الصيف المقبل.

ويضع باريس سان جيرمان بالفعل خططاً لخروج مبابي، وكشف برنامج "تيلي فوت" الفرنسي، أن باريس سان جيرمان، حدد صلاح كهدف صيفي أساسي ليحل محل الفرنسي مبابي، وأشار إلى أن عقد صلاح يمتد مع ليفربول حتى العام 2023، لكنه يغازل بالانتقال إلى إسبانيا، حيث كان من بين أهداف ريال مدريد.

وألمح البرنامج إلى إنه من المؤكد، أن اهتمام صلاح بمفاوضات النادي الفرنسي، ربما يزيد إذا غاب ليفربول عن حجز مكان له في دوري أبطال أوروبا العام المقبل، حيث احتل ليفربول حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بقاء سبع مباريات على النهاية.

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