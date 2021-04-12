محرز أفضل لاعب في البريميرليغ لشهر مارس

المصدر: البيان الإلكتروني

حصد الدولي الجزائري رياض محرز؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة جديدة، بفضل مستواه الاستثنائي خلال الفترة الأخيرة.

واختارت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا اللاعب الجزائري رياض محرز، كأفضل لاعب عن شهر مارس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسبق لمحرز الفوز بجائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي، وذلك عن شهر فبراير الماضي.

ولعب الدولي الجزائري 40 مباراة في مختلف المسابقات مع السيتي، سجل فيها 10 أهداف وصنع 6، علما بأنه نافس أيضا على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس، والمقدمة من رابطة البريميرليغ.

يذكر أن جائزة رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا تختلف عن جائزة لاعب الشهر المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حققها كليتشي إيهاناتشو، مهاجم ليستر سيتي، بحسب "سبوتنيك".

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