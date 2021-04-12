(فيديو) في بلد جورج ويا.. لاعب يُشارك مع الأكابر في عمر 11 سنة

المصدر: البيان الإلكتروني

أشرك نادي "أف سي غارو"، الناشط في دوري الدرجة الرابعة الليبيري لكرة القدم، نجمه "إريك مارشال" البالغ من العمر 11 عاما، لمدة 80 دقيقة في المباراة التي فاز فيها بـ 4 مقابل 1 على "أف سي هيفيا".

وأشاد النادي بلاعبه الشاب في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه الجيد باعتبار أنه لعب مع الأكابر لأول مرة في تاريخه وفي سن الـ11 عاما، كما تداول مقاطع فيديو عن أدائه، وكذلك صورًا له مع زملائه في الفريق، كما وصف بـ "أصغر لاعب كرة قدم في إفريقيا".

وذكر النادي أيضًا أن المباراة شهدت تواجد كشافين هولنديين لمشاهدة اللاعب الشاب، الذي قدم مباراة في المستوى ولم يخيب اَمال مدربه في المباراة.

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