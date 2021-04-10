ليفربول يثأر من أستون فيلا ويصعد إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي-عزالدين جادالله

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً صعباً على نظيره أستون فيلا 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد آنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر فريق أستون فيلا بالتسجيل عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة "43"، بينما أحرز هدف التعادل لليفربول النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة "57"، وأضاف ترينت ألكسندر هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة "90".

وبالنتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة مرتقياً إلى المركز الرابع، بينما بقي رصيد أستون فيلا رصيده إلى 44 ولديه مباراة مؤجلة، ويتصدر مانشستر سيتي الدوري برصيد 74 نقطة.

وتساوى محمد صلاح مع هارى كين في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا.

ونجح ليفربول في الثأر من أستون فيلا، بعدما فاز عليه بنتيجة كبيرة في الدور الأول على ملعب "فيلا بارك" بسبعة أهداف مقابل هدفين، في خسارة هي الأثقل للريدز في الموسم الحالي من البريميرليغ، وسجل محمد صلاح حينها هدفي ليفربول.

وبدأ ليفربول اللقاء بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: روبيرتسون ، أرنولد ، كاباك ، فيليبس

الوسط: ميلنر ، فابينيو ، فاينالدوم

الهجوم: محمد صلاح ، جوتا ، فيرمينو.

بينما دخل أستون فيلا المباراة بتشكيلة مكون من:

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: كونسا ، كاش ، تارجت ، مينجز.

الوسط: لويز ، ماكجين ، ناكامبا.

الهجوم: تريزيجيه ، واتكينز ، تراورى.

نجح ليفربول في فرض سيطرته على الحصة الأولى وأهدر النجم المصري محمد صلاح فرصة خظرة في الدقيقة 13، عندما اسكن كرة لاحت له من خطأ مينجز مدافع أستون فيلا حيث أنفرد صلاح بالمرمى لكن سددها بجوار القائم الأيمن.

وابتسم الحظ للفريق الضيف في الدقيقة 43 عن طريق أولي واتكينز الذي أحرز هدفاً لفريقه من تسديدة زاحفة، فشل حارس ليفربول في التصدي لها معلناً عن تقدم أستون فيلا.

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع تسجيل مهاجم ليفربول البرازيلي فيرمينو هدفاً لكن ألغي بعد الرجوع لتقنية الفيديو "الفار" بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني كثف أصحاب الأرض الهجوم بغية إدراك التعادل، والذي أثمر عن هدف التعادل عن طريق الدولي محمد صلاح في الدقيقة "57"، بينما زاد غلة ليفربول من الأهداف ترينت ألكسندر في الوقت القاتل "90" معلناً عن تفوق ليفربول منهياً الحصة الثانية والمباراة لصالحه بنتيجة 2-1.

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