14 مليون يورو خسائر ريال مدريد في 4 أيام بسبب ليفربول وبرشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

خسر فريق ريال مدريد الإسباني ما يقارب الـ15 مليون يورو خلال 4 أيام فقط بسبب ليفربول وبرشلونة.

وتمثلت الخسارة وفقاُ لروسيا اليوم في غياب الجمهور عن مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وكذلك الكلاسيكو الذي سيقام مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي كان يستطيع جمع 15 مليون يورو على الأقل، من خلال الحضور الجماهيري للمباراتين.

وتقام المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا دون جمهور، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن مباراة ليفربول كانت ستضخ 10 ملايين يورو في خزائن ريال مدريد من حضور الجمهور على ملعب سانتياغو برنابيو، بالإضافة إلى الأرباح القادمة من الجانب التجاري هناك.

أما مباراة برشلونة، فإنها تحقق دخلا أقل بسبب التذاكر الموسمية، لكن بيعها يكون أسهل، وكانت ستحقق دخلا يقدر بنحو 5 ملايين لريال مدريد.

وتبقى الحقيقة المحزنة لريال مدريد هي أن هاتين المواجهتين ضد برشلونة وليفربول قد جلبتا على وجه التحديد صفر يورو للنادي، مع غياب المشجعين الذي بات أمرا طبيعيا في ظل الوباء، لكنه يكلف أندية كرة القدم غاليا من حيث الموارد المالية.

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