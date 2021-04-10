ماتيوس : الخلاف بين فليك وحميديتش لم ينته

أعرب نجم كرة القدم الألماني السابق لوثار ماتيوس عن اعتقاده بأن الخلاف في الرأي بين هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي البافاري لن ينتهي.

وأشار ماتيوس /60 عاما/ في تصريحات بصحيفة "بيلد" الألمانية أن كلا من فليك وحميديتش لديه آراء مختلفة عن الآخر.

وقال ماتيوس : "على سبيل المثال ، عندما يتعلق الأمر بتخطيط الفريق ، أعتقد أنهما لا يتفقان تماما وأن كلا منهما يختلف عن الآخر بشكل كبير".

وأشار : "من المنطقي أن يدور بينهما حوار قبل نهاية الموسم".

وأضاف : "إذا ترك فليك تدريب الفريق ، سيكون بايرن بحاجة لمن يخلفه في قيادة الفريق" في إشارة إلى أن فليك هو المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الألماني (مانشافت) خلفا لمواطنه يواخيم لوف الذي سيترك تدريب الفريق عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) .

وقال ماتيوس إنه يود بقاء فليك في منصب المدير الفني لبايرن. وأوضح : "لو كنت مكان بايرن ، كنت سأحارب لبقاء فليك".

ويمتد عقد فليك /56 عاما/ مع بايرن حتى 30 يونيو 2023 .

ورغم ما أذيع عن حل الخلافات بين فليك وحميديتش ، شهدت مباراة بايرن أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا تجدد الخلاف بينهما.

وصرح حميديتش قبل المباراة مباشرة بأن جيروم بواتينج مدافع الفريق لن يحصل على عقد جديد من النادي في صيف هذا العام. ولكن فليك لا يرحب بهذا.

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