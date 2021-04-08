مبابي يتفوق على محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان الإلكتروني

حسم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان وصافة هدافي دوري أبطال أوروبا لصالحه بعد أن رفع رصيده إلى 8 أهداف بعد تسجيله لهدفين أمس في مواجهة بايرن ميوينخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليخطف الوصافة من الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي جمع في رصيده 6 أهداف.

وقاد مبابي فريقه للفوز على البايرن بنتيجة 3-2 في عقر داره، واقترب من صدارة الهدافين التي يحتلها مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني النروبجي إيرلينج هالاند برصيد 10 أهداف.



وكان مبابي قد سجل 4 أهداف في مواجهتي ثمن النهائي أمام برشلونة الإسباني، بواقع ثلاثية "هاتريك" في الذهاب في قلب الكامب نو، وهدف في الإياب في حديقة الأمراء، ليرفع حصيلته إلى 8 أهداف في المركز الثاني.



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