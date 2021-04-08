كيف تغلب سان جرمان على العملاق الألماني؟..مبابي يكشف السر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان أن خطة فريقه التي حقق بسببها الفوز على العملاق الألماني بايرن ميونيخ في عقر داره في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2، تمثلت في تعليمات للمدرب بوكيتينو بضرورة خلق معاناة لدى لاعبي البايرن بعرض الملعب بمساعدة مبابي ونيمار وكذلك غلق خطوط التمرير أمام كيميتش"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأضاف: لقد لعبنا مباراة كبيرة وكنا على قدر المسؤولية وقدمنا آداء جماعياً رائعاً.

ونجح مبابي في تسجيل هدفين في المباراة التي تعد أول هزيمة لبايرن في دوري الأبطال منذ أكثر من عامين، والأولى على الإطلاق تحت قيادة المدرب هانز فليك، الذي لم يخسر في 16 مباراة سابقة في مسابقة المستوى الأولى للأندية في القارة.

واختتم مبابي حديثه بالقول: "مثلما قلت عقب مباراة برشلونة، تعجبني هذه المباريات، ولست هنا للاختباء، وأحب دائما أن أكون لاعبا حاسما في هذه النوعية من المواجهات"، حسبما ذكرت "آس" الإسبانية.

ويرتبط مبابي، بعقد مع سان جرمان مستمر حتى يونيو 2022، ويرغب النادي الفرنسي في تمديد عقده لكنه يرفض كل المحاولات حتى الآن، بالتزامن مع أنباء تتحدث عن مفاوضات يجريها ريال مدريد الإسباني لضمه.

يشار إلى أن باريس سان جرمان كان قد ضم مبابي من جاره موناكو عام 2017، مقابل 180 مليون يورو.

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