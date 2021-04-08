قضية نبيلة وراء طلب الحكم توقيع هالاند

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشفت صحيفة "غازيتا" الرومانية، أن الحكم المساعد الروماني أوكتافيان سوفري، حصل على توقيع إيرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند مساء أول أمس الثلاثاء، على بطاقات حمراء وصفراء من أجل بيعها بالمزاد لصالح جمعية خيرية للتوحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم المساعد تعرض للانتقادات عقب حصوله على توقيع اللاعب في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، عقب هزيمة الفريق الألماني 1-2 أمام مانشستر سيتي مساء أول أمس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم أن اللاعب لم يبد أي انزعاج من تصرف الحكم.

وأوردت الصحيفة، أن سوفري، جمع توقيعات من كبار لاعبي كرة القدم على مدى السنوات الخمس الماضية للمساهمة مالياً في مركز يدعم البالغين الذين يعانون من مرض التوحد الحاد في بلاده.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سوفري، والمدرج على قائمة الحكام الدوليين للعام السابع عشر على التوالي، حصل أيضاً عقب المباراة على توقيع مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا.

فيما قالت رئيسة الجمعية الخيرية، سيمونا زليبوت: "هذا التوقيع من أجل قضية نبيلة، وربما لا يعرف الناس، لكن سوفري يشارك بشكل مباشر في دعم الجمعية، وساعدنا كثيراً طوال هذه السنوات".

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