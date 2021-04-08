انتحار قائد فريق يوفيل تاون الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت التحقيقات انتحار لي كولينز (32 عاماً)، قائد فريق يوفيل تاون الإنجليزي، والذي تم الإعلان عن وفاته الأسبوع الماضي، بعدما عثر عليه مشنوقاً في غرفته بالفندق الذي كان يقيم فيه.

وأعلن الشرطة الإنجليزية أمس، عن نتيجة التحقيقات التي جرت طوال الأسبوع الماضي حول حادث الوفاة، والتي تم اكتشافها عندما تغيّب اللاعب عن التدريبات مع فريقه.

وبدأ المدافع كولينز، مسيرته مع ولفرهامبتون، كما قضى فترات مع هيريفورد وبورت فايل وبارنسلي وشروزبري ونورثامبتون ومانسفيلد وفورست جرين، وانتقل إلى نادي يوفيل تاون العام 2019، وخسر مع فريقه آخر مبارياته 0-1، على ملعب ستوكبورت في 6 فبراير الماضي.

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