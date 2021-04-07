ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد قبل مواجهات الدوري الإسباني

المصدر: أ ف ب

يعاني الأوروغوياني الدولي لويس سواريز مهاجم اتلتيكو مدريد الإسباني من إصابة عضلية في فخذه الأيسر كما أعلن ناديه الأربعاء، وسيغيب بالتالي عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري ضد ريال بيتيس الموقوف عنها اصلا.

وغادر سواريز تدريبات فريقه صباح الأربعاء بسبب شعوره بالآلام قبل ان يخضع لفحوص أكدت اصابة عضلية في فخذه الايسر.

ولم يكشف اتلتيكو فترة غياب سواريز عن الملاعب، لكن الصحف الاسبانية المختصة قدرت غياب "بيستوليرو" بثلاثة اسابيع.

واذا صحّت هذه التوقعات، سيغيب سواريز عن مباريات فريقه ضد بيتيس وايبار وهويسكا واتلتيك بلباو على ان يعود ضد التشي في مطلع مايو.

وتعتبر اصابة سواريز ضربة قوية لمخططات كتيبة المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الساعي الى احراز بطولة اسبانيا للمرة الاولى منذ عام 2014، لا سيما بان الاوروغوياني هو هداف الفريق هذا الموسم مع 19 هدفا في الدوري المحلي.

وبعد ان كان اتلتيكو مدريد متقدما بفارق شاسع عن عملاقي الكرة الاسبانية قبل فترة بات الفارق بينه وبين برشلونة نقطة واحدة و3 نقاط عن ريال مدريد.

بيد ان فريق العاصمة الاسبانية، استعاد خدمات مهاجميه البرتغالي جواو فيليكس والبلجيكي يانيك كاراسكو بالاضافة الى المدافع المونتينيغري ستيفان سافيتش في تدريبات الاربعاء.

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