ليفربول يدين العنصرية ضد لاعب نعته الجمهور بالقرد

المصدر: البيان الإلكتروني

وصف جمهور ليفربول النجم الغيني نابي كيتا بالقرد وذلك عقب الخسارة أمس أمام ريال مدريد 1-3 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، مما دفع نادي ليفربول لإصدار بياناً رسمياً اليوم يرفض فيه كل أشكال الانتهاكات العنصرية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال البيان:" "مرة أخرى نناقش للأسف الاعتداء العنصري المقيت في صباح اليوم التالي لمباراة كرة قدم. إنه غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف"، وفقاً لليوم السابع.

وأضاف البيان: "يدين ليفربول جميع أشكال التمييز ونواصل العمل مع شركائنا في الإدماج من خلال مبادرة Red Together الخاصة بنا".

أكمل، "بصفتنا نادٍ، سوف نقدم للاعبينا كل الدعم الذي قد يحتاجونه، وسنعمل أيضًا مع السلطات المختصة لتحديد المسؤولين ومقاضاتهم إن أمكن".

أوضح، "نحن نعلم أن هذا لن يكون كافيًا حتى يتم اتخاذ أقوى التدابير الوقائية من قبل منصات التواصل الاجتماعي والهيئات التنظيمية التي تحكمها".

إختتم الريدز بيانه، قائلاً "لا يمكن السماح باستمرار الوضع الحالي وعلينا جميعًا التأكد من عدم استمراره".

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