حكم سيتي ودورتموند يطلب توقيع هالاند

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

طلب الحكم المساعد أوكتافيان سوفري، من إرلينغ هالاند؛ مهاجم بوروسيا دورتموند، الحصول على توقيعه في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، عقب هزيمة الفريق الألماني 1-2 أمام مانشستر سيتي مساء أمس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب هالاند، 90 دقيقة أمام سيتي، والذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق فيل فودين، بعد أن ألغى حكم المباراة هدفاً سجله كيفن دي بروين للفريق الإنجليزي في الشوط الأول.

ويعد هالاند، أحد أكبر نجوم كرة القدم العالمية في الوقت الحالي، ويسعى عدد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه، ولكن ما قام به الحكم المساعد، انتقد بشكل كبير في الاستوديو التحليلي للمباراة.

وقال عنه أوين هارجريفز؛ لاعب سيتي السابق: "يمكنك أن تكون معجباً، لكن لا يمكنك فعل ذلك أمام اللاعبين الآخرين، والأمر لا يبدو جيداً"، فيما قال جوليون ليسكوت مدافع سيتي السابق: "ليس هناك وقت مناسب لذلك، ولا يبشر بالخير، وهو تصرف طفولي".

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