ضربة موجعة لريال مدريد قبل ساعات من مواجهة ليفربول

المصدر: وكالات

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة نظيره ليفربول الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أعلن النادي الإسباني في بيان رسمي صباح اليوم، إصابة مدافعه الفرنسي رافائيل فاران بفيروس كورونا.

وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن النادي أن مسحة لاعبنا رافائيل فاران جاءت إيجابية، في اختبارات فيروس كورونا التي أقيمت صباح اليوم".

وبذلك تأكد غياب فاران عن مباراة ريال مدريد وضيفه ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وانضم فاران إلى قائد الريال سيرخيو راموس الذي يغيب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، ليفقد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب "الميرينغي" سلاحا دفاعيا ثانيا في مواجهة "الريدز".

ومن المتوقع أن يغيب فاران أيضا عن مباراة الكلاسيكو الإسباني في مواجهة فريقه مع الغريم التقليدي برشلونة ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني "الليغا" السبت المقبل.

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