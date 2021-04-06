السيتي يلاحق العملاق النرويجي هالاند

بات مانشستر سيتي الإنجليزي يلاحق النرويجي إيرلينغ هالاند؛ مهاجم دورتموند الألماني، بعد تأكد من رحيل هدّافه الأرجنتيني سيرخو أغويرو نهاية الموسم الجاري، بحسب ثناة "دي دبليو".

وبات هالاند أسرع لاعب يسجل 20 هدفاً في 14 مباراة في مسابقة دوري الأبطال خاضها بألوان فريقيه السابق ريد بول سالزبورغ والحالي دورتموند.

ولكن، قبل أن يتحقّق حلم انتقال هالاند، المولود في مدينة ليدز الإنجليزية، إلى ملعب الاتحاد في الموسم المقبل، سيكون المهاجم النرويجي الخطر الأبرز المحدّق برجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا.

ويأمل متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مذ تسلم غوارديولا زمام التدريب في تخطي ربع نهائي المسابقة القارية الأعرق، متسلحاً بفوزه في 26 من مبارياته الـ 27 الأخيرة في مختلف المسابقات، وإبقاء آماله حيّة في إحراز رباعية تاريخية.

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