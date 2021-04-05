صورة مارادونا تزين قميص «تانغو»

المصدر: متابعة – محمد فضل

قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تصميم قميص جديد لمنتخب «تانغو» يحتوي على صورة الأسطورة مارادونا تكريماً لعطائه ولما قدمه اللاعب للكرة الأرجنتينية، وسيخوض منتخب الأرجنتين مباريات بطولة كوبا أمريكا، المقررة في يونيو المقبل بالقميص الجديد، وتوفي مارادونا في نوفمبر الماضي بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

ولقيت فكرة وضع صورة الأسطورة على قميص تانغو ارتياحاً كبيراً وسط الشارع الأرجنتيني من قبل اللاعبين والأندية وأكد الجميع أن صورة الأسطورة ستحفز اللاعبين على العطاء في الملعب، والسعي لتحقيق الإنجازات.

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