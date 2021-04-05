رايولا يسخر من «العمولة» في صفقة هالاند

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

سخر وكيل اللاعبين مينو رايولا، من التقارير التي تشير إلى أن أي فريق يتطلع إلى التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند إرلينغ هالاند، سيتعين عليه دفع 34 مليون جنيه إسترليني كرسوم عمولة.

وجاء ذلك بعدما أنطلق رايولا في جولة أوروبية لقياس مستوى الاهتمام بالمهاجم البالغ من العمر 20 عاماً، والتقى وكيل اللاعبين بالفعل مع برشلونة وريال مدريد، ومن المتوقع أن يطير قريباً في إنجلترا للقاء ممثلي أندية مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويتوقع أن يتحمل النادي الراغب في التعاقد مع هالاند، 150 مليون جنيه إسترليني، قيمة الشرط الجزائي لانفصال اللاعب عن ناديه بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل، مع انتشار تقارير تشير إلى أنه يتعين على مشتر لصفقة اللاعب، تحمل عمولة إلى رايولا، قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني، ومثلها إلى ألف إنجي والد المهاجم.

وتم التقاط القصة بسرعة من قبل العديد من المواقع في جميع أنحاء أوروبا، وكتب رايولا في رد صريح على «تويتر»: «الأخبار الكاذبة تنتقل بسرعة وبعيداً».

وكجزء من نفيه لتلك التقارير، رفض رايولا أيضاً فكرة أن هالاند يبحث عن أجر سنوي قدره 25 مليون جنيه إسترليني، مؤكداً أن المهاجم لا يقدم أي مطالب مالية مفرطة، ولم يناقش حتى رغباته المالية مع الأندية الراغبة في التعاقد معه.

وأوضح رايولا، أن اجتماعاته مع الأندية تركزت على مشروع النادي، والرؤية طويلة المدى لهالاند، والذي يأمل في أن يكون تحدياً على ألقاب أوروبا بشكل منتظم، ولم يطرح المهاجم أي مطالب على الطاولة، بهدف الإبقاء على جميع خياراته مفتوحة في الوقت الحالي.

كما تم نفي التقارير المشيرة إلى أن هالاند يختار من يريد أن يلعب بجانبه في مختلف الأندية، وإنه طلب من ريال مدريد، اللعب إلى جانب زميله النرويجي مارتن أوديغارد.

ولا يزال دورتموند يخطط للموسم المقبل مع هالاند في فريقه، لكن هناك مخاوف من أن يضطر الفريق الألماني للاستفادة من نجمه المهاجم مالياً، إذا فشل في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

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