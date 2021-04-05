سان جيرمان يواجه «كورونا» وبايرن ميونخ

المصدر: ميونخ - أ ف ب

سيغيب الجناح الإيطالي أليساندرو فلورنتسي، عن صفوف فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، في رحلته المحفوفة بالمخاطر إلى ملعب «أليانز أرينا»، معقل بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، لإصابته بفيروس «كورونا»، بحسب ما أعلن النادي الباريسي.

وكتب سان جرمان في صفحته على موقع تويتر، أنه بعد «الفحص الأخير +بي سي آر سارس - كوفيد19+، تم تأكيد إيجابية مسحة أليساندرو فلورنتسي».

وانضم الإيطالي إلى لائحة الغائبين عن وصيف الدوري الفرنسي، في المواجهة الثأرية أمام عملاق بافاريا الفائز عليه 1-صفر في نهائي الموسم الماضي للمسابقة الأعرق أوروبياً، حيث يفتقد أيضاً لجهود مواطنه ماركو فيراتي، المصاب بدوره بفيروس «كورونا»، والأرجنتيني لياندرو باريديس الموقوف.

وشدّد النادي الباريسي على أن فلورنتسي «سيحترم الحجر المنزلي، ويخضع للبروتوكول الصحي المناسب»، مذكراً أيضاً أن «اللاعب هو حالياً في عزلة لبضعة أيام كإجراء احترازي».

تجدد غياب

وسيتجدد غياب فلورنتسي المعار من روما الإيطالي، بعدما كان غاباً عن لقاء القمة الذي خسره فريقه أمام المتصدر ليل بهدف نظيف السبت.

ومن المرجح أن يكون فلورنتسي، على غرار فيراتي، التقط فيروس «كورونا» خلال معسكر منتخب بلاده أثناء التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفي ظل غياب الجناح الإيطالي، بات على مدرب سان جرمان الأرجنتيني، ماوريتسيو بوكيتينو، الاختيار بين الألماني تيلو كيهرر، أو كولين داغبا، لشغل الرواق الأيمن.

من ناحيته، يفتقد بايرن ميونيخ متصدر «البوندسليغا»، والمنتشي بفوزه على مطارده المباشر لايبزيغ 1-صفر، السبت، في سعيه للقب تاسع توالياً، مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المصاب في التواء بركبته اليمنى، مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية.

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