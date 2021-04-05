محامٍ لإدارة مباراة ليفربول وريال مدريد في "الشامبيونزليغ"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أول أمس السبت، أن المواجهة المرتقبة التي ستقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا«شامبيونزليغ» بين فريق ريال مدريد الإسباني وفريق ليفربول الإنجليزي، سيقودها الحكم الدولي منذ 2007.الألماني فيليكس بريش.

والحكم الألماني فيليكس بريش محام مقيم في مدينة ميونيخ ولديه خبرة واسعة، حيث شارك في نسختين من نهائيات كأس العالم (البرازيل 2014 وروسيا 2018) وبطولة كأس أمم أوروبا (فرنسا 2016).

ويعرف ريال مدريد الحكم الألماني فيليكس بريش جيدًا، حيث كان الحكم الذي أدار آخر إقصائين للفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا؛ أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في أغسطس 2020 (الهزيمة بنتيجة 2-1 في ملعب الاتحاد، بعد هزيمة الذهاب 1-2 أيضًا)، وأمام أياكس أمستردام الهولندي في ملعب سانتياجو برنابيو، في 2019 (الهزيمة بنتيجة 1-4، بعد الفوز بنتيجة 1-2 في مباراة الذهاب).

وتعتبر ذكريات هذا الحكم الألماني مع المرينغي سيئة، ولكن دون جدل كبير يُذكر في أدائه التحكيمي وإدارته في تلك المواجهات، كما أن سوابقه مع النادي الأبيض ليست كلها سلبية، حيث كان الحكم الذي أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2016-2017 بين ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي على الملعب الوطني في كارديف، وفقاً لـ (آس).

في هذا النهائي، تمكن رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من التتويج باللقب الثاني عشر لنادي ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا «شامبيونزليغ»، حيث فازو على البيانكونيري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (لاعب اليوفي الحالي) هدفين وهدف للبرازيلي كاسيميرو وهدف لماركو أسينسيو.

أدار الحكم الألماني فيليكس بريش عشر مباريات لعبها ريال مدريد، ومن بينها أيضًا مواجهة الإياب في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2014-2015 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وانتهي هذا اللقاء بفوز الفريق الأبيض على فريق الروخيبلانكوس بهدف دون مقابل بتوقيع المهاجم المكسيكي تشيشاريتو، وذلك بعد طرد اللاعب التركي أردا توران لحصوله على بطاقتين صفراوين في الشوط الثاني.

جدير بالذكر، أن ريال مدريد وصل إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوز فريق أتالانتا الإيطالي بمجموع ذهاب وإياب (4-1)، بينما تأهل فريق ليفربول الإنجليزي بعد تجاوز فريق لايبزيج الألماني في دور الستة عشر من الشامبيونزليج بمجموع (4-0).

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