توتنهام يفشل في اعتلاء المركز الرابع

المصدر: أ ف ب

فوت توتنهام فرصة استغلال خسارة تشلسي امام وست بروميتش البيون 2-5 واعتلاء المركز الرابع، بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه نيوكاسل 2-2 الاحد في المرحلة الثلاثين من بطولة انجلترا لكرة القدم.

وكانت كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على بعد خمس دقائق من احتلال المركز الرابع بفارق الاهداف عن تشلسي الذي تكبد اول خسارة رسمية باشراف مدربه الالماني توماس توخل السبت، لكن نيوكاسل نجح في انتزاع التعادل اواخر المباراة ليبقى خامسا برصيد 49 نقطة مقابل 51 لفريق غرب لندن.

وعلى الرغم من تعافيه من تمزق عضلي في العضلة الخلفية جلس الكوري الجنوبي هيونغ مين سون على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في حين لعب المهاجم البرازيلي فينيسيوس الى جانب الهداف هاري كاين في خط المقدمة.

وارتكب مدافع توتنهام الكولومبي دافيسنون سانشيس خطأ على مشارف المنطقة لينقض شون لونغستاف على الكرة ويمررها باتجاه البرازيلي جولينغتون المتربص امام المرمى، فتابعها داخل الشباك (28).

بيد ان اصحاب الارض لم ينعموا طويلا لان توتنهام رد الصاع صاعين في مدى 4 دقائق عندما استغل كاين دربكة امام المرمى ليتابع الكرة بسهولة داخل الشباك (30)، ثم اضاف الهدف الثاني اثر تمريرة من الفرنسي تانغي ندومبيلي بتسديدة عكسية زاحفة (34)، رافعا رصيده الى 19 هدفا ليستعيد صدارة ترتيب الهدافين من المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي انفرد بها بتسجيله هدفا في مرمى ارسنال السبت (3-صفر).

وكاد كاين يحسم النتيجة نهائيا في صالح فريقه عندما راوغ مدافعا داخل المنطقة وسدد كرة ارتطمت باسفل القائم الايمن لنيوكاسل (84)، قبل ان يدرك الاخير التعادل بواسطة البديل جوزيف ويلوك المعار من ارسنال الجار اللدود لتوتنهام والذي تابع كرة من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة وسقطت خلف خط المرمى (85).

وكان نيوكاسل انتزع التعادل ايضا من توتنهام في الثواني الاخيرة ذهابا في شمال لندن.

واقترب ساوثمبتون من منطقة الامان بعدما قلب تخلفه على ارضه امام بيرنلي صفر-2 الى فوز 3-2 .

ورفع ساوثمبتون رصيده الى 36 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق 10 نقاط عن فولهام اخر الهابطين في الوقت الحالي.

وفاجأ الضيوف اصحاب الارض بالتقدم بهدفين نظيفين في نصف الساعة الاول من المباراة بواسطة النيوزيلندي كريس وود من ركلة جزاء (12) والتشيكي ماتي فيدرا (28)، قبل ان يرد ساوثمبتون التحية في مدى 11 دقيقة بواسطة ستيوارت ارمسترونغ (31) وهدافه داني اينغز (42).

وكان اينغز يخوض اول مباراة له بعد غياب شهر بداعي الاصابة.

وحسم نايثن ريدموند النتيجة في صالح الفريق الجنوبي الساحلي اثر كرة متقنة من الدولي الانجليزي السابق ثيو والكوت تابعها على "الطاير" داخل الشباك الحارس الدولي نيك بوب (66).

يذكر ان ساوثمبتون الذي يعاني من استقرار في مستواه هذا الموسم، بلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي حيث سيلتقي ليستر سيتي.

ويلتقي لاحقا استون فيلا مع فولهام ومانشستر يونايتد مع برايتون.

وتختتم المرحلة الاثنين، فيلتقي ليفرتون مع كريستال بالاس، وولفرهامبتون مع وست هام.

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